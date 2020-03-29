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متحدث الفاتيكان: إصابة حالتين بكورونا
الأحد 29/مارس/2020 - 12:10 م
قال المتحدث الرسمى باسم الفاتيكان، ماتيو بروني: إن هناك حالتين إيجابيتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ونتائج التحليل أجريت من قبل مكتب إدارة الصحة.
وذكر "بروني"، في تصريحات أمس السبت، أن إدارة الصحة الفاتيكانية، أجرت اختبارات تبعًا للتوجيهات بشأن حالة الطوارئ الصحية بشأن الفيروس التاجي، ومن بين العينات المأخوذة، تبيّن أن أحدها إيجابي لفيروس كوفيد-19، وأنّ المصاب هو مسئول بأمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان (رئاسة الوزراء)، وهو كذلك مقيم في بيت القديسة مرتا.
وتابع مدير المكتب الصحفي التابع للكرسي الرسولي، أنه "منذ ظهور أعراض الفيروس على الشخص، كان بالفعل في عزلة، وفي الوقت الحالي، فإن حالته الصحية ليست حرجة"، وكإجراء وقائي، تم إدخاله إلى مستشفى بالعاصمة الإيطالية روما، وهو تحت المراقبة".
ولفت إلى أن قسم الصحة في الفاتيكان على اتصال وثيق مع المستشفى، وبمجرد ظهور هذه الحالة الإيجابية، تم "اتخاذ الإجراءات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، سواء فيما يتعلق بصحة البيئة ومكان العمل وإقامة الشخص المعني".
وأوضح أن السلطات حاولت "إعادة بناء الاتصالات التي كانت تربطه بالآخرين، في الأيام السابقة لنتائج الاختبار"، وتم اختبار هؤلاء الأشخاص أيضًا، وقد أكدت النتائج "عدم وجود حالات إيجابية من بين أولئك المقيمين في بيت القديسة مرتا"، وكذلك الزملاء الذين كانوا على اتصال مباشر مع المصاب.
ونوه بأنه بالإضافة إلى ذلك، ولكي تكون الأمور في الجانب الآمن، "تم اتخاذ التدابير الصحية المناسبة"، وخضع 170 من موظفي الكرسي الرسولي، والمقيمين في بيت القديسة مرتا بالفاتيكان، للاختبار.
وجاء في البيان: "كانت نتائج هذه الاختبارات الأخيرة سلبيّة"، وبالتالي، يبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بين موظفي الكرسي الرسولي ومواطني دولة الفاتيكان إلى 6 أشخاص. وأنه "لا الأب الأقدس، ولا أقرب المتعاونين معه، قد أصيبوا".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
6 حالات وفاة
ولفت إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي الإصابات
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.