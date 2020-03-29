متحدث الفاتيكان: إصابة حالتين بكورونا

قال المتحدث الرسمى باسم الفاتيكان، ماتيو بروني: إن هناك حالتين إيجابيتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ونتائج التحليل أجريت من قبل مكتب إدارة الصحة.





وذكر "بروني"، في تصريحات أمس السبت، أن إدارة الصحة الفاتيكانية، أجرت اختبارات تبعًا للتوجيهات بشأن حالة الطوارئ الصحية بشأن الفيروس التاجي، ومن بين العينات المأخوذة، تبيّن أن أحدها إيجابي لفيروس كوفيد-19، وأنّ المصاب هو مسئول بأمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان (رئاسة الوزراء)، وهو كذلك مقيم في بيت القديسة مرتا.





وتابع مدير المكتب الصحفي التابع للكرسي الرسولي، أنه "منذ ظهور أعراض الفيروس على الشخص، كان بالفعل في عزلة، وفي الوقت الحالي، فإن حالته الصحية ليست حرجة"، وكإجراء وقائي، تم إدخاله إلى مستشفى بالعاصمة الإيطالية روما، وهو تحت المراقبة".

ولفت إلى أن قسم الصحة في الفاتيكان على اتصال وثيق مع المستشفى، وبمجرد ظهور هذه الحالة الإيجابية، تم "اتخاذ الإجراءات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، سواء فيما يتعلق بصحة البيئة ومكان العمل وإقامة الشخص المعني".





وأوضح أن السلطات حاولت "إعادة بناء الاتصالات التي كانت تربطه بالآخرين، في الأيام السابقة لنتائج الاختبار"، وتم اختبار هؤلاء الأشخاص أيضًا، وقد أكدت النتائج "عدم وجود حالات إيجابية من بين أولئك المقيمين في بيت القديسة مرتا"، وكذلك الزملاء الذين كانوا على اتصال مباشر مع المصاب.



ونوه بأنه بالإضافة إلى ذلك، ولكي تكون الأمور في الجانب الآمن، "تم اتخاذ التدابير الصحية المناسبة"، وخضع 170 من موظفي الكرسي الرسولي، والمقيمين في بيت القديسة مرتا بالفاتيكان، للاختبار.





وجاء في البيان: "كانت نتائج هذه الاختبارات الأخيرة سلبيّة"، وبالتالي، يبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بين موظفي الكرسي الرسولي ومواطني دولة الفاتيكان إلى 6 أشخاص. وأنه "لا الأب الأقدس، ولا أقرب المتعاونين معه، قد أصيبوا".



