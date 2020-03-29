تيرشتيجن يُجيب.. كيف يسير يومه في الحجر الصحي ؟

Advertisements

كشف الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني عن يومه خلال الفترة الحالية في الحجر الصحي وبعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.



وقال ‏تيرشتيجن في تصريحات صحفية : "يمكن أن يكون اليوم سلبياً لأننا لا نستطيع الخروج من المنزل، ولكني لا أراه بهذه الطريقة إنه ظرف يجعلنا نقدر الأشياء أكثر".



وأضاف : "نحن في اتصال دائماً مع المدربين البدنية للمُحافظة على اللياقة البدنية على الرغم أننا لا نعرف متى نعود للعب".



وتابع : "‏نحن كرياضيين لدينا الملايين من المُتابعين ويمكننا المساعدة من خلال إرسال بعض الرسائل، ومنذ عدة أيام كنت أتحدث مع أليسون بيكر حارس ليفربول وأعطاني نصيحة كيفية غسل يدي، وقمت بمشاركته على وسائل التواصل لأنه ممكن يكون مُفيداً".



