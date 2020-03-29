بنك ناصر: ملتزمون بعدم احتساب عمولات السحب من الصراف الآلي

أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه بناء على تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، تقرر اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على انسيابية وتيسير أداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع في أيام صرف المعاشات والمرتبات والنفقات.





يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة العاملين والعملاء.





وأضاف فاروق: أنه تقرر أن تكون مواعيد االعمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا، كما سيتم تحديد مواعيد للتعامل مع العملاء بالنسبة لباقي أنشطة البنك في أيام أخرى بخلاف أيام صرف المرتبات والمعاشات والنفقات مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعى بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع هذا، بالإضافة إلى تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع.





وقال: إن صرف المعاشات والمرتبات والنفقة يتم من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعا، أو الصرف عن طريق كروت ATM، موضحا أن البنك قام بربط شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به بشبكة 123 التابعة لشركة E-Finance ليتم من خلالها الصرف الإلكتروني من أي ماكينة صرف آلي تخص البنك، بالإضافة إلى أي ماكينة صرف آلي في جميع البنوك على مستوى الجمهورية.

وتابع: أن البنك ملتزم بعدم احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي، كما تم التنبيه على الفروع بضرورة التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها.

وناشد فاروق العملاء عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، والالتزام بقواعد السلامة وإتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لإستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة، واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا،





وأكد أنه تم إصدار تعليمات للفروع بالإلتزام بإجراءات التطهير والنظافة لمقر الفرع وماكينات الصراف الآلي ووضع مطهرات بمداخل الفروع وبجوار ماكينات الصراف الآلي وتوجيه العملاء بضرورة استخدامها، مشيرا إلى أن هذه التعليمات تستهدف حماية الموظفين والعملاء على مستوى كافة فروع وإدارات البنك وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.