تشيلسي يرصد مبلغا ضخما لضم دوناروما





بات تدعيم مركز حراسة المرمى، هي الأولوية الأهم لفرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي.





وأصبحت أيام الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا معدودة في ملعب ستامفورد بريدج، بعد أن ارتكب العديد من الأخطاء خلال الموسم الحالي، الأمر الذي أجبر لامبارد على إشراك الحارس المخضرم ويلي كاباييرو بدلاً منه.





وذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن نادي تشيلسي، يسعى لضم حارس مرمى ميلان ومنتخب إيطاليا، جيانوليجي دوناروما، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ووفقاً لشبكة فوتبول إيطاليا، نقلاً عن صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن ممثلي البلوز تواصلوا مع مينو رايولا وكيل اللاعب، لبحث إمكانية التقدم بعرض لضم دوناروما، قد يصل لـ55 مليون جنيه إسترليني.





وأضافت الصحيفة، أن لامبارد قرر بيع كيبا في الصيف المقبل، على الرغم من عودته لحراسة عرين تشيلسي، قبل إيقاف الموسم بسبب فيروس كورونا.





في المقابل، أثيرت شكوك عديدة حول استمرار دوناروما مع الروسونيري، حيث علق مفاوضات تجديد عقده، سعياً للحصول على راتب أعلى، وهو ما يخالف سياسات ميلان المالية في الوقت الحالي.



