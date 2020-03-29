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الصحة الكويتية تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 12:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزراة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 255 إصابة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وكتب وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أعلن فيها عن شفاء 8 حالات إصابة بفيروس كورونا، مضيفًا: "تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع".

 

 

وقد أوصت منظمة الصحة العالمية، بخمس أشياء يجب اتباعها، عند استعمال الكمامات، حيث لا يتم ارتداء الكمامة إلا عند الاعتناء بشخص مصاب بكورونا أو مشتبه فى إصابته، ثانياً إذا كان الشخص يعانى من حالات العطس والسعال أو يشتبه فى إصابته بالفيروس.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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