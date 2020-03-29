بعد قليل.. إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل جورج سيدهم

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تقام بعد قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل جورج سيدهم الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي،عن عمر يناهز 81 عامًا،

وذلك في كنيسة العذراء بمدينة نصر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، ولم تقام مراسم العزاء له، لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.



وأعلن عن خبر وفاته الفنان هاني رمزي حيث كتب منشورًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا استاذي".



وانهالت رسائل التعازي من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، الذين وصفوا الفنان الراحل بأنه من أهم نجوم الكوميديا في السينما المصرية.