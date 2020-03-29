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الكشف عن مستقبل كيكي سيتين مع برشلونة هذا الموسم

الأحد 29/مارس/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أصبح المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة مهدد بفقدان منصبه مع البارسا خلال الفترة الماضية قبل التوقف النشاط الرياضي في العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك بسبب سوء النتائج مع الفريق.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، إن كيكي سيتين سيستمر في الموسم المُقبل مع برشلونة حتى في حال خروج الفريق هذا الموسم بدون ألقاب.

وكان رونالد كومان مدرب منتخب هولندا المُرشح الأول لقيادة الفريق الموسم المُقبل، واكن لن يأتي بسبب تأجيل اليورو لصيف 2021.

وأيضا يعد تشافي هيرنانديز وروبيرت مارتينيز مُستبعدين حالياً، وهذا سيجبر بارتوميو رئيس النادي على الثقة بـ سيتين في الموسم القادم.

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