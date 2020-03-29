Advertisements

شيماء الحاج تشعل "إنستجرام" بوصلة رقص

الأحد 29/مارس/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة شيماء الحاج، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو ترقص وتغني على أنغام "بكلمك مش بترد".

وعلقت شيماء، على مقطع الفيديو قائلة:"حظر بقا اشمعنى أنا".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منوره يا ست البنات" واضاف آخر"انتي كوميدية خالص"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسل قوي".

يذكر أن آخر ظهور ل شيماء الحاج، على الريد كاربت خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك فى أول تواجد لها بحدث فنى بعد اختفائها واختارت ارتداء فستانا أسود مثيرا مكشوفًا.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورنا المستجد حظر التجوال في مصر العلاج المصري لفيروس كورونا

أخبار تهمك

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة عن تعاقد بيراميدز مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

"الصحة" تشكف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يدرس استعادة مهاجمه لتنفيذ خطة رينيه فايلر

منذ ساعة و نصف

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يطلب صفقة مدوية من الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

لافتة رومانسية بين أحمد حلمي ومنى زكي على "الريد كاربيت"

رانيا يوسف تشعل إنستجرام بوصلة رقص شرقي (فيديو)

على أنغام أغنية "بم بم".. منى فاروق تشعل إنستجرام بوصلة رقص (فيديو)

منة جلال ترتدي بدلة العزل خوفا من كورونا

بطريقة كوميدية.. مصطفى خاطر ينصح متابعيه بالبقاء في المنزل

بعد أزمة كورونا.. هنادي مهنى تدخل عالم tik tok

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

"الصحة" تشكف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

09:47 ص

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

11:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية