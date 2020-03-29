شيماء الحاج تشعل "إنستجرام" بوصلة رقص

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شاركت الفنانة شيماء الحاج، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو ترقص وتغني على أنغام "بكلمك مش بترد".



وعلقت شيماء، على مقطع الفيديو قائلة:"حظر بقا اشمعنى أنا".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منوره يا ست البنات" واضاف آخر"انتي كوميدية خالص"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسل قوي".



يذكر أن آخر ظهور ل شيماء الحاج، على الريد كاربت خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك فى أول تواجد لها بحدث فنى بعد اختفائها واختارت ارتداء فستانا أسود مثيرا مكشوفًا.



