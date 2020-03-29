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شريف إكرامي يوقع لبيراميدز 3 مواسم

الأحد 29/مارس/2020 - 12:33 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
علي نبوي
أكد الإعلامي أحمد شوبير على توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود انتقاله لصفوف نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية بأن حارس الأهلي وقع على عقود الانتقال لبيراميدز لمدة 3 مواسم.

وتابع شوبير بأن إكرامي كان ينتظر عرضا من أحد الأندية في السعودية لكن بعد تأخر وصول العرض المناسب قام بالتوقيع لبيراميدز.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن تلبيته لرغبة إكرامي بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.

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شريف أكرامي بيراميدز الاهلي احمد شوبير

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