تعرف على النظام الجديد لصرف معاشات إبريل للوقاية من كورونا

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه تقرر تقسيم أصحاب المعاشات إلى 3 شرائح وفقا لقيمة المعاش، بحيث لا يكون هناك تكدس في صرف معاشات شهر إبريل.





وأشار "أبو حامد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن المعاشات ستصرف خلال الأسبوع الأول من إبريل على النحو التالي، المعاشات التي قيمتها 1000 جنيه فأقل، سيصرفوا أصحابها المعاش أيام الأربعاء والخميس والسبت.





وأضاف أن أصحاب المعاشات التي قيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه سيصرفون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، أما من تزيد قيمة معاشهم عن 2000 جنيه سيصرفون أيام الأربعاء والخميس، موضحا أن من تخلف عن صرف معاشه في الأيام المخصصة له يتاح أن يصرف معاشه اعتبارا من يوم 12 إبريل.





وقد تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإجراءات المتخذة لتيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ الصرف.





وأوضحت الوزيرة أنها وافقت على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات اثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل.





وأوضحت الوزيرة أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها نحو 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف، وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.





وتمت مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد، مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.





وأشارت إلى أنه تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية واجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.







