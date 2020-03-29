سقوط تاجر أسلحة نارية في الأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص، لإتجاره في الأسلحة النارية، وضبط بحوزته 3 فرد خرطوش، بمنطقة الأميرية بالقاهرة





بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، حال استقلاله إحدى السيارات "ملك والده" وعدم حمله"رخصة قيادة".





وضبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحوي 2 صورة شخصية له حاملًا سلاح ناري (فرد خرطوش).



وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية، وتم بإرشاده ضبط عدد 3 سلاح ناري 3 فرد خرطوش، مبلغ مالي داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.





وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية "جارٍ ضبطه" بقصد الإتجار بها، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.

