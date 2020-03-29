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سقوط تاجر أسلحة نارية في الأميرية
الأحد 29/مارس/2020 - 12:34 م
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص، لإتجاره في الأسلحة النارية، وضبط بحوزته 3 فرد خرطوش، بمنطقة الأميرية بالقاهرة
بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، حال استقلاله إحدى السيارات "ملك والده" وعدم حمله"رخصة قيادة".
وضبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحوي 2 صورة شخصية له حاملًا سلاح ناري (فرد خرطوش).
وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية، وتم بإرشاده ضبط عدد 3 سلاح ناري 3 فرد خرطوش، مبلغ مالي داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية "جارٍ ضبطه" بقصد الإتجار بها، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، ضبطت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن الدقهلية، بقرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر، 2 بندقية آلية، ومسدس، وفرد خرطوش، و52 طلقة مختلفة الأعيرة.
كما ضبطت خلال حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة قوات الأمن، اليوم الخميس، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 51،500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.
وفي سياق آخر، أصدر قاضي المعارضات، قرارًا بحبس تاجر مخدرات 15 يوما، لحيازته 1500 قرص مخدر في منطقة المطرية.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه في أثناء مرور قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بطريق مسطرد دائرة قسم شرطة المطرية- تمكنوا من ضبط "و. س"، 40 سنة، عاطل، وبحوزته 1500 قرص من عقار باركينول المخدر، و100 جنيه، وهاتف محمول.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.