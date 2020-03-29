زوجة رئيس وزراء كندا تعلن تعافيها من فيروس كورونا





أعلنت صوفي جريجوار ترودو، زوجة رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وقالت ترودو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنَّها تعافت من فيروس كورونا المستجد.





وأضافت زوجة رئيس وزراء كندا: أشعر بتحسُّن كبير وعلمت من طبيبي ومن الصحة العامة في أوتاوا أن كل شيء على ما يرام.





وشكرت صوفى، كل من تعاطف معها وواساها منذ إعلان إصابتها، وقدمت النصح للجميع بتنفيذ الإرشادات الطبية.





وقالت: "هذه أوقات صعبة، أعلم أنه ليس من السهل أن نكون وحدنا، نحن جميعا كائنات اجتماعية، بما في ذلك أنا! ولكن لمجرد زيادة المسافة الجسدية بيننا لا يعني أننا يجب أن نفعل الشيء نفسه عاطفيا".





ولفتت إلى أنه من وسائل التواصل الاجتماعى إلى المكالمة الهاتفية البسيطة، هناك العديد من الطرق للبقاء على اتصال بينما نحن بعيدون ونعمق بالفعل علاقاتنا".





وتابعت: "أعتقد اعتقادا راسخا أن العلم والتعاطف سيخرجاننا من هذه الأزمة. وهذا يعني الاستماع إلى البروتوكولات الصحية ومتابعتها والبقاء في المنزل في الوقت الحالي".





ومنتصف شهر مارس، أعلن رئيس وزراء كندا أنه يخضع لعُزلةٍ ذاتيةٍ وسيعمل من المنزل بعد أن أظهرت النتائج المخبرية إصابة زوجته بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد عودتها من رحلة إلى لندن.





وسجلت أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة بالفيروس المميت في كندا، مع أكثر من 60 حالة وفاة، وفقًا لإحصاء عدد الحالات الصادر عن جامعة جونز هوبكنز.





ولوقف تفشي كورونا في كندا، أعلن رئيس الوزراء في 17 مارس، إغلاق حدود بلاده في وجه المسافرين غير الكنديين باستثناء الأمريكيين.



