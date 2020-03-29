Advertisements

شوبير: أحمد فتحي يجدد للأهلي لموسمين

الأحد 29/مارس/2020 - 12:36 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
قال الإعلامي أحمد شوبير إن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سحسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء هذا الأسبوع.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية بأن هناك رغبة من جانب الأهلي وفتحي على تجديد التعاقد وسيوقع اللاعب على عقود التجديد لمدة موسمين.

والجدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح أعلنت في وقت سابق عقد جلسة مع فتحي غدًا الاثنين بحضور وكيل أعماله نادر شوقي لحسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

الكلمات المفتاحية

شوبير الاهلي اخبار الاهلي احمد فتحي

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يطلب صفقة مدوية من الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"الصحة" تشكف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يدرس استعادة مهاجمه لتنفيذ خطة رينيه فايلر

منذ ساعة و نصف

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

منذ حوالي 6 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة عن تعاقد بيراميدز مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

اليوم.. الأهلي يجتمع مع عاشور وإكرامي لحسم ملف التجديد

أخبار الأهلي اليوم السبت 21 مارس: نجم جديد يرحل عن الأحمر بأمر فايلر.. الزمالك يقدم عرضا كبيرا لضم نجم الأحمر.. الأهلي في خطر بسبب رمضان صبحي

شروط فتحي للتجديد مع الأهلي

الكشف عن طلبات أحمد فتحي للموافقة على تجديد تعاقده مع الأهلي

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

"الصحة" تشكف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

09:47 ص

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

11:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية