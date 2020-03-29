شوبير: أحمد فتحي يجدد للأهلي لموسمين

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قال الإعلامي أحمد شوبير إن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سحسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء هذا الأسبوع.



وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية بأن هناك رغبة من جانب الأهلي وفتحي على تجديد التعاقد وسيوقع اللاعب على عقود التجديد لمدة موسمين.



والجدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح أعلنت في وقت سابق عقد جلسة مع فتحي غدًا الاثنين بحضور وكيل أعماله نادر شوقي لحسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.