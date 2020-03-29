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مانشستر سيتي يوجه أصابع الإتهام لأرسنال

الأحد 29/مارس/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
وجه نادي مانشستر سيتي أصابع الإتهام لنادي أرسنال، بشأن عقوبة المحكمة الرياضية الموقعة نادي مانشستر سيتي، بشأن إنتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقرر الإتحاد الأوروبي حرمان نادي مانشستر سيتي من الإشتراك في البطولات الأوروبية لمدة عامين، مع تغريمه مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، بعد أن انتهكت إدارة الفريق قواعد اللعب المالي النظيف بخصوص تعاقدات اللاعبين خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية اليوم، فإن النادي السماوي يرى أن أرسنال تزعم 8 أندية إنجليزية، تريد تأييد العقوبة على مانشستر سيتي، في حالة عدم التقدم بإلتماس.

وتقدمت 8 أندية بطلب لهيئة التحكيم الرياضي CAS لتأييد حرمان النادي من دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ووصلت معلومات مؤكدة لإدارة الفريق، أن أرسنال هو من تحرك نحو هذا الطلب، وتبعه أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وليستر سيتي وولفرهامبتون واندررز وبيرنلي وتشيلسي.

وتقدمت إدارة مانشستر سيتي بإلتماس للهيئة في وقت سابق، إلا أن كارثة إنتشار فيروس كورونا أدت لعدم النظر في الإلتماس حتى الآن.

وأضافت الصحيفة، أن العداوة متأصلة بين أرسنال ومانشستر سيتي منذ وقت بعيد، حيث سبق وأن وجه مدرب أرسنال السابق العديد من الإنتقادات لمالكي مانشستر سيتي برئاسة الشيخ منصور بن زايد.

كما خطف السيتي بعض نجوم أرسنال في السنوات الماضية، مثل إيمانويل أديبايور وباكاري سانيا وجايل كليشي وسمير نصري وكولو توريه.

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