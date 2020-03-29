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ريال مدريد يؤجل انتقال أشرف حكيمي لتشيلسي

الأحد 29/مارس/2020 - 12:33 م
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
الفجر الرياضي

رفض نادي ريال مدريد الإسباني الرد على عرض تشيلسي الإنجلزي بشأن المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

 

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن تشيلسي استفسر من ريال مدريد عن وضع الظهير المغربي في الصيف المقبل، قبل التقدم بعرض رسمي لضمه.

 

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا تشيلسي أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن حكيمي حتى ينتهي الموسم الحالي.

 

وأوضحت أن الخطة الأولية لريال مدريد تتمثل في ضم حكيمي إلى الفريق الأول في الموسم المقبل، لكن القرار النهائي يعود للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

 

 

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ريال مدريد تشيلسي الدوري الانجليزي اشرف حكيمي

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