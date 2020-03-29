ماليزيا تسجل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2470.

وسجلت السلطات الصحية الماليزية، اليوم الأحد، أعلى عدد للإصابة بالفيروس في جنوب شرق آسيا. وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 34 بعد تسجيل سبع وفيات جديدة، بحسب "رويترز".

وكانت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بلغ أكثر من 656 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء كما تجاوز عدد الوفيات 30 ألف.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.