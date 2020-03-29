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وكيل البرلمان: السلع الغذائية متوفرة ولا داعى للتخزين

الأحد 29/مارس/2020 - 12:39 م
النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن السلع الغذائية متوفرة في كل السلاسل التجارية والأسواق وبشكل كبير وفترة زمنية تتخطى أكثر من 4 أشهر، مؤكدا أنه لا داعي للقلق وتخزين السلع حتى لا يؤدي ذلك لجشع التجار وزيادة الأسعار.

وأضاف "وهدان" في بيان له اليوم، أن معدلات الاستهلاكية يجب أن تستمر على طبيعتها خاصة أن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا جيد حتى الآن وسيكون أفضل في حالة التزام الجميع بالإرشادات الحكومية وحافظوا على أنفسهم وبلادهم، مؤكد أنه يجب تغيير سلوكيات بعض المواطنين التي تستغل الأزمات من أجل التخزين والإحتقار وهي سلوكيات مرفوضة.

وطالب وكيل مجلس النواب التجار وأصحاب السلع بتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن، وعدم رفع الأسعار خاصة أن الدولة عازمة بقوة على محاربة كل من يحاول استغلال الأزمات بطريقة جشعه عمن أجل التربح الفاحش، مشيرا إلى أن تماسك الشعب المصري يظهر وقت الأزمات، كما حدث ومر علينا أيام عصبيه بعد نكسه ٦٧ وكانت أصعب الأوقات والظروف وقتها، ولكن بتماسك المجتمع انتصرنا عليها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، تسجيل 40 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ووفاة 6 حالات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصابين بينهم حالة لمواطن أردني و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفتت إلى أن حالات الوفاة الست بينهم رجل إيطالي 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مصابين كورونا مجلس النواب فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر السلع الغذائية

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