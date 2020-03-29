Advertisements

وقائع.. كيف تحدت مناعة المصريين فيروس كورونا؟

الأحد 29/مارس/2020 - 12:40 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
عدة وقائع في الفترة الأخيرة، كشفت عن مدى تحدي مناعة المصريين لفيروس كورونا الذي انتشر في عددًا من دول العالم، بل وظهر في محافظات مصرية متفرقة، إلا أن مناعة المصريين ساهمت في الحد من الوباء.

مخالطة المصابين دون انتقال الفيروس
في بداية انتشار الفيروس، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور: إن وزارة الصحة المصرية أخضعت 135 مواطنًا لفحوصات بعدما خالطوا صينيًا يحمل فيروس كورونا وثبت عدم إصابتهم جميعا.

ورغم مخالطة المصريين لآخر يحمل الفيروس لم ينتقل لهم العدوى، وهو ما يؤكد أن مناعة المصريين تلعب دورًا كبيرًا في التصدي للفيروس بشكل كبير مما يساهم الحد منه.

دراسات توضح مدى قوة مناعة المصريين 
في وقت سابق، استعرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، دراسات توضح مدى قوة مناعة المصريين في مقاومة فيروس كورونا عن باقي شعوب العالم.

وتابع فايق: أن ما يميز مصر هو نسبة كبار السن لا تتعدى الـ3%؜، وأن الشباب هم النسبة الأكثر، لذلك صنفت الدراسات العالمية مصر بأنها مجتمع شاب تحت سن الـ40 عاما، يستطيع مواجهة الفيروس.

جهاز المناعة عند المصريين قوي جدًا 
في نفس السياق، قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات: إنه مطمئن على مصر من فيروس كورونا؛ لعدة أسباب أهمها أن جهاز المناعة عند المصريين قوي جدًا.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الحياة اليوم" الذي يعرض عبر فضائية "الحياة" أمس السبت، أن الحالة النفسية واللامبالاة عند المصريين سبب عدم إصابتهم بكورونا، لأن عدم الخوف يؤدي لرفع الجهاز المناعي.

ولفت أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الجسم المصري به خلايا تسمى خلايا الموت، والذي يحافظ على هذه الخلايا مادة ضد الموت، تشبه "الكرتيزون"، مشيرًا أنه عند وصول الإنسان إلى حالة نفسية سيئة تقل هذه المادة ويموت المريض، وأنه كان يعمل في مستشفى كامبريدج، ووجدة سيدة تصارع الموت وأجهزة الجسم كلها كانت شبة منتهية إلا أنها قالت: "لا يمكن أنا أغادر الحياة قبل رؤية ابني.. وبالفعل عندما أتي ابنها توفيت".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

الكلمات المفتاحية

مناعة المصريين مصابين كورونا فيروس كورونا اخر الاخبار اخبار

أخبار تهمك

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 16 ساعة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يطلب صفقة مدوية من الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة عن تعاقد بيراميدز مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ ساعة

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

الأهلي يدرس استعادة مهاجمه لتنفيذ خطة رينيه فايلر

منذ ساعة و نصف

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

منذ حوالي 6 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تشكف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الصحة" تكشف حقيقة التوصل لعلاج لفيروس كورونا (فيديو)

المصرية للحساسية والمناعة: الخوف والشائعات أكثر خطورة من كورونا

مدير مستشفى الصدر بالعباسية: مصابي الكورونا حتى 19 عامًا لا توجد بينهم وفيات

مدير مستشفى حميات إمبابة: "كورونا" يدمر الجهاز المناعي للجسم (فيديو)

وزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد بجميع منافذ البلاد

أستاذ مناعة يكشف تفاصيل اختراع أمريكا دواء لـ"كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

"الصحة" تشكف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

09:47 ص

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

11:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية