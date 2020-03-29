"التعبئة والإحصاء": نصف سكان الصعيد يتمتعون بخدمة التأمين الصحي

رصدت بيانات رسمية، تطور انتشار خدمة التأمين الصحي في محافظات الوجه القبلي، والتي بينت أن أكثر من نصف سكان محافظات الصعيد يتمتعون بخدمة التأمين الصحي "51.5"، سواء مستفيدين أو مشتركين فيه وتقل هذه النسبة بدرجة بسيطة عن مثيلاتها لإجمالي الجمهورية "52%" وفقا لآخر الإحصاءات عام 2017.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود تفاوت بسيط في نسبة تغطية التأمين الصحي لسكان محافظات الوجه القبلي، والتي اقتربت من 50%، وأن محافظة الفيوم تأتي على رأس المحافظات الأكثر استفادة أو اشتراك في التأمين الصحي بالوجه القبلي، وذلك بنسبة بلغت 52.8%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 52.7%، ثم محافظة بني سويف بنسبة 52.6%، ووصلت نسب السكان المستفيدين أو المشتركين في التأمين الصحي إلى أدناها في محافظة الأقصر حيث بلغت 48.4%.

وكانت بيانات توزيع المستفيدين من التأمينات الاجتماعية بمحافظات الوجه القبلي في عام 2017، أظهرت أن محافظة أسوان تتصدر محافظات الوجه القبلي التي تتمتع بأكبر استفادة أو اشتراك في التأمينات الاجتماعية بين المحافظات الأخرى بنسبة 21%، يليها محافظة الأقصر بنسبة 19%، محافظة أسيوط بنسبة 17.4%، بينما كانت محافظتي الفيوم وبني سويف أقل نسب مستفيدين أو مشتركين في التأمين الصحي بواقع 15.4%.

وسجل عدد المراكز الصحية لمحافظات الوجه القبلي، في الحضر نحو 288 مركزا صحيا، وتشمل "مكاتب صحة، العيادات الشاملة، مركز رعاية الأطفال، مركز حضري، مركز طب أسرة"، وتمثل مراكز طب الأسرة أعلى عدد بواقع 111 مركزا على مستوى حضر محافظات الوجه القبلي، وحازت محافظة الجيزة على أعلى عدد لمراكز طب الأسرة، 33 مركزا، يليها محافظة الأقصر ثم محافظة قنا، "18،24"، مركز طب أسرة على التوالي، ويليها مكاتب الصحة 95 مكتب على مستوى حضر محافظات الوجه القبلي، ثم مراكز رعاية الطفل 41 مركز رعاية، يليهما المراكز الحضرية والعيادات الشاملة" 19،22 عيادة شاملة".