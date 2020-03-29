Advertisements

الداخلية تعلن مقتل اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالفيوم

الأحد 29/مارس/2020 - 12:42 م
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، مصرع اثنين من العناصر الاجرامية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في الفيوم.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أكدت اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الأول 45 سنة مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق اتهامه في 9 قضايا "قتل، شروع فى قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد" ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام قضائية، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "مقاومة سلطات، حيازة سلاح نارى، إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة)، والمتهم الثانى 35 سنة "شقيق الأول" سبق اتهامه في قضيتى "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات" ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام "تبديد"؛ بإحدى القرى بدائرة شرطة مركز شرطة الفيوم.

وبتقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن بالفيوم مدعومين بقوات الأمن المركزى، بإعداد حملة أمنية استهدفت ضبط المتهمين ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها، فبادلتهما القوات بالمثل مما أدى إلى مصرعهما وعُثر بجوارهما على بندقيتين آليتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص، لإتجاره في الأسلحة النارية، وضبط بحوزته 3 فرد خرطوش، بمنطقة الأميرية بالقاهرة

بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، حال استقلاله إحدى السيارات "ملك والده" وعدم حمله"رخصة قيادة" وضبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحوي 2 صورة شخصية له حاملًا سلاح ناري (فرد خرطوش).

وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية، وتم بإرشاده ضبط عدد 3 سلاح ناري 3 فرد خرطوش، مبلغ مالي داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية "جارٍ ضبطه" بقصد الإتجار بها، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ضبطت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن الدقهلية، بقرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر، 2 بندقية آلية، ومسدس، وفرد خرطوش، و52 طلقة مختلفة الأعيرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفيوم الفجر العناصر الاجرامية الداخلية

أخبار تهمك

فايلر يطلب صفقة مدوية من الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وشديد البرودة ليلا

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يدرس استعادة مهاجمه لتنفيذ خطة رينيه فايلر

منذ ساعة و نصف

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تشكف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة عن تعاقد بيراميدز مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ ساعة

الصحة تكشف عن حقيقة عزل محافظات في مصر بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالفيوم

ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية

بعد مطاردة مع الشرطة.. سقوط عنصر إجرامي وبحوزته كمية من الحشيش والأفيون بأسيوط

ضبط مسجل خطر عقب إطلاق النيران على قوات الأمن بالفيوم

أمن القاهرة يضبط عاطلا حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة النارية

في حملة أمنية مكبرة.. ضبط 17 قطعة سلاح ناري بقرية الحجيرات بقنا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

"الصحة" تشكف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

09:47 ص

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

11:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية