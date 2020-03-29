الداخلية تعلن مقتل اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالفيوم

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع اثنين من العناصر الاجرامية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في الفيوم.





وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أكدت اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الأول 45 سنة مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق اتهامه في 9 قضايا "قتل، شروع فى قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد" ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام قضائية، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "مقاومة سلطات، حيازة سلاح نارى، إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة)، والمتهم الثانى 35 سنة "شقيق الأول" سبق اتهامه في قضيتى "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات" ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام "تبديد"؛ بإحدى القرى بدائرة شرطة مركز شرطة الفيوم.





وبتقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن بالفيوم مدعومين بقوات الأمن المركزى، بإعداد حملة أمنية استهدفت ضبط المتهمين ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها، فبادلتهما القوات بالمثل مما أدى إلى مصرعهما وعُثر بجوارهما على بندقيتين آليتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص، لإتجاره في الأسلحة النارية، وضبط بحوزته 3 فرد خرطوش، بمنطقة الأميرية بالقاهرة

بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، حال استقلاله إحدى السيارات "ملك والده" وعدم حمله"رخصة قيادة" وضبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحوي 2 صورة شخصية له حاملًا سلاح ناري (فرد خرطوش).

وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية، وتم بإرشاده ضبط عدد 3 سلاح ناري 3 فرد خرطوش، مبلغ مالي داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية "جارٍ ضبطه" بقصد الإتجار بها، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



