بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة العيادات بالقاهرة والجيزة



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار، أدوات عبارة عن "أجنة، مفتاح، مفك".



وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (11) حادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع عبارة عن (5 شاشات - 2 جهاز "لاب توب" - جهاز كمبيوتر – 2 شاشة كمبيوتر- ماكينة طباعة - 4 هواتف محمولة - ماكينة فيزا - جهاز ضغط- مبلغ مالى) بأماكن إخفائها، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الوقائع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمركز أطفيح، وعثر بحوزتهما على بندقيتين "آلية، خرطوش"، وكمية من الذخائر، وكيلو ونصف من مخدر البانجو بقصد الاتجار، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح برئاسة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بدائرة المركز، وبحوزتهما 1،5 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، بندقية آلية، بندقية خرطوش، 119 طلقة أعيرة مختلفة، 3 خزائن بندقية آلية، شريط فارغ لطلقات لذات العيار.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



وفي سياق آخر، ضبطت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن الدقهلية، بقرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر، 2 بندقية آلية، ومسدس، وفرد خرطوش، و52 طلقة مختلفة الأعيرة.



كما ضبطت خلال حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة قوات الأمن، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 51،500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة العيادات والمعامل الطبية بنطاق دوائر أقسام مديريتي القاهرة والجيزة.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام شخصين مسجل شقى خطر مقيم بدائرة قسم الدقى، وآخر "عاطل" له معلومات جنائية مُقيم بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة العيادات والمعامل الطبية بنطاق دوائر أقسام مديريتى أمن "القاهرة، الجيزة".