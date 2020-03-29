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جوني ديب ينتصر على طليقته أمام القضاء

الأحد 29/مارس/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
وكالات

بعد سنوات من الصراع في المحاكم بين النجم العالمي جوني ديب وطليقته الممثلة الاميركية آمبر هيرد، خسرت الأخيرة دعواها القانونية التي اقامتها للحصول على تعويض بقيمة 50 مليون دولار.

واشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى ان هيرد تراجعت عن تصريحاتها التي اتهمت فيها ديب بتعنيفها، لافتة الى انها لم تشر حينها إليه بالاسم ولم تُشهر به.

واكد الموقع ان القاضي رفض الدعوى استنادا إلى أن ثلاثا من الجمل الأربعة التي اشتكى منها ديب من الممكن أن تنقل المعنى التشهيري المزعوم وتشير ضمنيا إليه.

وايد ديب في حديثه المكرر على أنه كان ضحية خدعة احترافية بقيادة زوجته السابقة، التي زورت إصاباتها بالمكياج واتهمته بالعنف المنزلي، إلا أن هيرد ردت سابقا بتقديم ملف خاص مكون من 300 صفحة لتحاول كشف سنوات الانتهاكات المزعومة التي تعرضت لها على يد ديب.

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