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إحباط ترويج 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر في أكتوبر

الأحد 29/مارس/2020 - 12:50 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على 3 أشخاص، عثر بحوزتهم على أكثر من 5 آلاف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمدينة 6 أكتوبر.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، لقيامهم بتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات وبخامات رديئة وبحوزتهم: "٣٤٥٠ كمامة معدة للبيع، ٢٠٠٠ جاري تجهيزها، ١٠ بكرات أستك، ٢ مسدس شمع، ٢ مقص، مبلغ مالي، ٧٠ علبة كارتون مدون عليها إحدى العلامات التجارية، ٤ أكلاشيه".
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن ملابسات واقعة ضبط 150 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام بداخل مصنع غير مرخص بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة.

وتبين أنه أكدت تحريات ومعلومات للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية ومعاونه النقيب عبد العزيز فرحات، مفادها قيام مالك مصنع بدون ترخيص، كائن بالعقار محل إقامته بدائرة القسم، بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلي مدخلًا الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، تنسيقا مع قطاع الأمن العام وأسفرت عن ضبط مالكه.

وبتفتيشه أمكن ضبط (150 ألف كمامة) غير مطابقة للمواصفات القياسية مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي "غير مُعقمة" تم تصنيعها من مواد خام مجهولة المصدر (منتج نهائى)، ( 8 ) ماكينات خياطة، مقص كبير الحجم، (2) كرتونة أستيك، (2) لفافة قماش، طول كلًا منهما (50 متر ا).

وبمواجهة مالك المصنع اعترف خلال التحقيقات التي أجريت أمام العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بقيامه بتصنيع الكمامات المضبوطة بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.


الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ضبط 150 الف كمامة حظر حركة المواطنين حركة المواطنين 15

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