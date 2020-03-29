بشري سارة من البنك المركزي بخصوص معاشات شهر إبريل

أعلن البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة التضامن الإجتماعى، عن تحمل التكلفة الخاصة بمعاملات السحب النقدي لنحو 6 ملايين من أصحاب المعاشات ، والمقدرة بنحو3 جنيهات للمعاملة الواحدة يتم دفعها للبنك المالك لماكينة الصراف الآلي وشبكة الربط، علي أن تقوم وازرة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية بتحمل أي تكلفة إضافية تخص حركة السحب خلال تلك الفترة.

يأتى ذلك فى إطار التعاون البَنَّاء بين البنك المركزي المصري ووازرة التضامن الاجتماعي بشأن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين أثناء صرف معاشات شهر أبريل 2020 ولمدة 6 أشهر .

وذكرت الوزارة ، أنه بدارسة الطلب المشار إليه، تبين وجود نحو 8 مليون مستحق للمعاش، منهم ما يقرب من 2 مليون يصرفون معاشهم باستخدام البطاقات المصرفية، وهو ما يعني إعفائهم بصورة كاملة من كافة المصاريف الخاصة بخدمة الصراف الآلي والتي يتحملها البنك المصدر لتلك البطاقات وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 20 مارس 2020.

أما الباقى بنحو 6 ملايين شخصا فانهم يصرفون المعاشات من خلال بطاقات ليست صادرة عن البنوك ، وطلبت أن يتولى البنك المركزى تحمل التكلفة عنهم ، وهو ما تمت الموافقة عليه.

كما طلبت الوزارة توفير ماكينات صراف آلى متنقلة لتيسير صرف المعاشات.

بينما أوضح البنك المركزي المصرى أن العدد المتوفر بالبنوك من تلك الماكينات محدود وأنها موزعة حالياً في بعض المناطق التي لا تتوافر بها تلك الخدمة.

أشار المركزي الى أنه يمكن لمستحقي المعاشات الصرف من خلال منظومة الصراف الآلي البالغ عددها نحو 13 ألف ماكينة موزعة في أنحاء الجمهورية، مؤكدا على أنه قام بتوجيه البنوك لاتخاذ ما يلزم لتغذية ماكينات الصراف الآلي بصفة مستمرة وخاصة خلال فترات صرف المرتبات والمعاشات.

ولفت البنك المركزي الى إصدار توجيهات للبنوك بالإسراع بتنفيذ عملية إحلال وتجديد بطاقات صرف المعاشات الحالية ببطاقات بنكية تتبع منظومة الدفع الوطنية.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر أبريل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وذلك لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون شخص وسيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام ” الأربعاء والخميس والسبت” الموافق 1 و 2 و 4 ابريل ، وذلك لمنع التكدس فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون شخص فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام ” الأحد والإثنين والثلاثاء ” الموافق ( 5،6،7 ) من شهر ابريل.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل واعتبارًا من يوم الاحد 12 إبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه.

ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.