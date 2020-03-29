محافظ القاهرة يوجه برفع المخالفات أثناء فترة حظر التجوال

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلي.





وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم اليومي خلال فترة ما قبل الحظر، في شن حملات إزالة الإشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة، بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين والتخلص من جميع المظاهر السلبية بالشوارع ، ورفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.





وفي هذا السياق، تمكنت أحياء القاهرة، خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع شرطة المرافق من تنفيذ 4741 إزالة إدارية و501 محضر إشغال طريق و268 محضر بيئة و95 محضر بائع متجول و217 محضر إدارة من دون ترخيص و 672 غلق إداري.









الأحياء هي: السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق وغرب مدينة نصر وعين شمس بالمنطقة الشرقية والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا والشرابية والأميرية والزيتون بالمنطقة الشمالية وغرب القاهرة والوايلي والموسكي والأزبكية وبولاق أبو العلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة وعابدين.





وأيضا أحياء: باب الشعرية بالمنطقة الغربية والمعادي ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام والخليفة والسيدة زينب بالمنطقة الجنوبية.

وقام حي المطرية بتعقيم 37 منشأة في نطاق الحي كما قام حي الخليفة بتعقيم محيط مسجد السيدة نفيسة وشارع سوق المنشية بالسيدة عائشة وكذلك شارع المدارس بالتونسي وامام مركز التونسي الحضري وبجوار كوبري التونسي وسوق السيدة عائشة.





بينما قام حي حلوان بتعقيم مدارس عرب كفر العلو الابتدائية و كفر العلو الابتدائية الحديثة وكفر العلو الاعدادية ، كما قام حى السيدة زينب بتعقيم مبنى الحي وعدة منشآت أخرى في نطاق العاصمة.



وفي سياق متصل كثف الجهاز التنفيذي لسوق العبور إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم وضع آلية لتشغيل السوق للحد من التجمعات والتكدس داخله وقام الجهاز التنفيذي بعمل حملة تعقيم لجميع الشوارع الرئيسية والعنابر كما تم توفير جهازين لقياس درجة حرارة المترددين على السوق من خارج البوابات.





وتم التنسيق مع القوات المسلحة لتواجد سيارة لبيع المطهرات داخل سوق العبور تشتمل على 11 نوعا من المطهرات ويتم البيع بسعر التكلفة.