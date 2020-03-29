الأهلي يرمي أزمة أرضية التتش في ملعب رينيه فايلر

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قال محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدراة النادي الأهلي، إن إدارة النادي تنتظر قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتغيير أرضية ملعب التتش.



وخلال رده على أحد متابعيه على موقع التواصل "انستجرام" حول السبب وراء عدم استغلال فترة تعليق النشاط والإيقاف بتغيير ملعب التتش ليرد قائلا :"أرضية التتش محتاجة 5 شهور ولازم المدرب يوافق على نقل التمرين".



وأضاف :"لكن لو وافق احنا جاهزين وعايزين دا".



ويتوقف نشاط كرة القدم في مصر هذه الأيام كإجراء احترازي خوفا من تفشي فيروس كورونا.