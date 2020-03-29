صابر الرباعي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أنشطته خلال فترة الحظر



وعلى سبيل الاجراءات الاحترازية فرضت مصر والبلاد العربية والأجنبية حظر التجوال، للحد من انتشار مرض"كورونا" وتحقيق أقل الخسائر الممكنة الناتجة عنه، ومن هنا بدأت تسير أنشطة الفنانين في اتجاه آخر ومختلف لقضاء وقت فراغهم أثناء تطبيق الحظر.



وكشف أمير الطرب العربي صابر الرباعي، ، لـ"الفجر الفني" عن كيفية قضاء وقت الفراغ خلال فترة حظر التجوال قائلًا:"أقضي وقت حظر التجوال ما بين الجلوس مع الأسرة، والعمل في الاستديو الخاص بي بالمنزل".



وأضاف الفنان صابر، أنه يفضل ممارسة كرة القدم، و"البلاي ستيشن" في أوقات الفراغ للقضاء على الملل.



وتوجه الرباعي خلال الفجر الفني بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، واتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساه فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت.





يعيش الملايين هذه الفترة أسوأ حالة لما تسببه فيروس"كورونا" من خسائر فادحة لم تكن تخطر على بال أحدًا يومًا ما.