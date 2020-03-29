بسبب كورونا.. غياب نجوم الوسط الفني في جنازة جورج سيدهم (صور)

الأحد 29/مارس/2020 - 01:25 م
هاني رمزي
هاني رمزي
هبة أحمد
أقيمت منذ قليل في كنيسة العذراء بمدينة نصر، صلاة الجنازة على الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي تُوفي يوم الجمعة، الماضي عن عمر ناهز الـ81 عامًا، وذلك بحضور عدد كبير من أقاربه ومحبيه، وكان على رأس الحاضرين نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، الفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي الذي التزم بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، حيث حضر مرتديًا للكمامة،وقفازات طبية.

وكان هاني رمزي قد أعلن عن خبر وفاته، وبعد معرفة ذلك الخبر، عمت حالة من الحزن في الوسط الفني، وبدأ محبيه يتقدمون في كتابة رسائل التعزية، ووصفوه بأنه من أهم نجوم الكوميديا في السينما المصرية.

ولد الفنان الراحل جورج سيدهم في محافظة سوهاج بمصر، وبدأ حياته الفنية كواحد من أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الفنان الراحل الضيف أحمد والفنان سمير غانم.

كما أنه تميز في براعته في إجادة الأدوار الكوميدية، والإسكتشات المسرحية، من أشهر أعماله مسرحية "المتزوجون" مع سمير غانم وشيرين.
جنازة جورج سيدهم
جنازة جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم

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