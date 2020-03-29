العملاق الإيطالي يقترب من رمضان صبحي

الأحد 29/مارس/2020 - 01:17 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
وضع مسؤولو نادي فيورنتينا الإيطالي رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن حساباته الفنية تحسبًا للحصول على خدماته بالمرحلة المقبلة.

ودخل النادي الإيطالي في مفاوضات مع نادر شوقي وكيل رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون الإنجليزي والمعار إلى صفوف الأهلي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

ويسعى فيورنتينا، لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعيه للعودة إلى المراكز الأولى بجدول الترتيب.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، وسط محاولات حمراء للحصول على خدماته بصفة نهائية أو تجديد إعارته لفترة أخرى.

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