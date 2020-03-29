"إيجاس": المواطن يتحمل 40% فقط من تكلفة إدخال الغاز الطبيعي للمنازل

الأحد 29/مارس/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال المهندس محمد خضير، مساعد نائب التخطيط والمشروعات بشركة إيجاس، إن المواطن المصري يتحمل مساهمة بجزء من تكلفة إدخال الغاز الطبيعي للمنازل لا تتجاوز 40% من إجمالي القيمة الفعلية، والدولة تتحمل 60%، موضحًا ان العملاء الذين يتم توصيل الغاز لهم لأول مرة كانوا يقوموا بدفع 2160 جنيه كاش، وكان هذا يمثل عبء على المواطن، وخاصة مع التوسع في إدخال الغاز الطبيعي للقرى والنجوع. 

وأضاف "خضير"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن وزير البترول أطلق مبادرة بتقسيط نسبة مساهمة العميل بقسط يضاف على الاستهلاك الشهري مبلغ 30 جنيه بالإضافة للاستهلاك الشهري والذي يتراوح ما بين 20-30 جنيه لمدة 72 شهر بدون مقدم او فوائد، معقبًا:"الاشتراك والاستهلاك أقل من تكلفة أنبوبة"، مؤكدًا أن التسهيل على المواطنين يكون له مردود للدولة باسترداد استثماراتها في شبكات الغاز، وعلى المواطن في نفس الوقت.

وتابع مساعد نائب التخطيط والمشروعات بشركة إيجاس، أن التوصيل يشمل جميع المواطنين بالمناطق التي يصل لها المشروع لأول مرة، موضحًا أن هناك 11 ألف وحدة بمدينة 6 اكتوبر للأسر الأولى بالرعاية وتم الانتهاء من الشبكات تمامًا والتركيبات الخارجية، و50 % من هذه الوحدات تم توصيلها بالغاز الطبيعي في بداية العام الجاري.

وحققت مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية ووالتي أطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال عام 2018 والخاصة بتقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة طفرة هائلة منذ إطلاقه، حيث أن عملية التقسيط تتضمن تقسيط 30 جنيه شهريا لمدة 6 سنوات تسدد مع فاتورة الاستهلاك وفيما يلي أهم المستندات والأوراق المطلوبة لتقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتي كانت كالتالي..
صورة من بطاقة الرقم القومي.
عقد الشقة او المنزل.
إيصال سداد فاتورة الكهرباء.

يذكر أنه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي تم توصيل الغاز الطبيعي إلي حوالي 5ر305 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة ليصل إجمالي الوحدات السكنية منذ بدء النشاط وحتي نهاية 2019 حوالي 10.4 مليون وحدة سكنية كما تم توصيل الغاز إلي 178 مستهلك تجاري و3 مصانع.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة علي التعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة بشان مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8102019

وتهدف المنحة الي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بشكل يعمل علي تحسين وتامين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية وتحسين جودة الحياة من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعي لعدد كبير من الوحدات في المناطق الفقيرة والمهمشة ودعم وإصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستدامة.

وأكدت لجنة الطاقة بمجلس النواب في تقريرها ان هذا التعديل يحقق العديد من المزايا منها تخفيف اعباء توصيل الغاز في المناطق المهمشة من خلال تقديم مساهمة مالية في رسم توصيل الغاز لوحدات الأسر الأكثر احتاجا في هذه المناطق وزيادة عدد المستفيدين من توصيل الغاز الطبيعي.

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