ريال مدريد يستقر على أولى صفقات الصيف

الأحد 29/مارس/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
ذكر تقرير صحفي إسباني اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني هو الوجهة الأمثل للنجم الشاب إداردو كامافينجا، لاعب نادي رين الفرنسي.

ويرتبط نادي ريال مدريد، بالإضافة لعدة أندية كبرى أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان، بضم لاعب الوسط اليافع، البالغ من العمر 17 عاماً، في سوق الإنتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها الصادر اليوم الأحد، أن كامافينجا مناسب لريال مدريد، على الرغم من صغر سنه.

وتابع كشافو ريال مدريد اللاعب منذ عدة أشهر، ولفت إليه الأنظار بقوة في مباريات الدوري الفرنسي.

وتم وضع اللاعب الشاب ضمن قائمة مختصرة مع البرازيلي رينير خيسوس لاعب فلامينجو البرازيلي، والذي إنضم للنادي الملكي في يناير السابق، وتم إدراجه مع فريق الشباب.

إلا أن أحد كشافي ريال مدريد، أوضح في تقريره، أن اللاعب على إستعداد تام للمشاركة مع الفريق الأول مباشرة.

وأضاف التقرير، أن كامافينجا سيكون خير معوض للنجم البرازيلي كاسيميرو في المستقبل.

ويتمتع اللاعب بالقوة والأداء البدني القوي، بالإضافة لمجهوده الوافر ووعيه التكتيكي المتميز، على الرغم من صغر سنه.

ويعد مدرب الفريق زين الدين زيدان أهم المعجبين بقدرات كامافينجا، وبالتالي سيكون مرحباً به في ملعب سانتياجو بيرنابيو، إذا استمر زيدان مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وترصد إدارة ريال مدريد مبلغ 50 مليون يورو لضم كامافينجا، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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