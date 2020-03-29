إيران تسجل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.

وأشارت السلطات الصحية الإيرانية، في بيان لها إلى أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 12391 شخصا، فيما يوجد 3467 مصابا في حالة حرجة.

وقد قيدت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، حركة التنقل بين المدن في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.