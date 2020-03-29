تحرك برلماني بشأن خطة إحلال التاكسي الأبيض لسيارة كهربائية

الأحد 29/مارس/2020 - 01:22 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عبداللطيف هيبة
تقدمت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجة لرئيس الوزراء، ووزراء قطاع الأعمال العام، والصناعة، والإنتاج الحربي، بشأن آليات توفير التمويل اللازم لدعم خطة إحلال التاكسي الأبيض لسيارة كهربائية.

وأوضحت في بيان اليوم الأحد، أن وزارة قطاع الأعمال وضعت خطة لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية على المستوى المحلي، عن طريق إنشاء محطات شحن لبيع أسعار كهرباء بسعر التكلفة دون دعم أو مغالاة في الربح، ومبلغ نقدي لكل مشتري لسيارة كهربائية.

وأكدت أن التوسع في صناعة السيارات الكهربائية له أهمية كبرى خاصة في ظل ما تتمع به من مميزات أهمها انخفاض تكلفة صيانتها، وحفاظها على البيئة، وعلى صحة الإنسان والحد من مشكلات تلوث الهواء وأمراض الالتهاب الرئوي.

وتابعت أن الخطة تستهدف تحويل السيارات العادية إلى الغاز الطبيعي، والتخطيط لتحويل عدد كبير من السيارات التى تعمل بالسولار والبنزين إلى الغاز والسيارات القديمة سيتم إحلالها".

وطالبت النائبة، الحكومة بإعلان تفاصيل عن خطة هذا التحول، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لإحلال التاكسي الأبيض لسيارة كهربائية، والمطلوب من سائقي التاكسي الابيض، لا سيما أن هناك أسر ينصب مصدر رزقها على دخل التاكسي ومن ثم يتطلب مزيد من التوضيح حول خطوات خطة الاحلال.

واقترحت توفير قرض حسن لأصحاب التاكسي، كآلية للتغلب علي هذه المشكلة، ويساعدهم فى تنفيذ خطة الإحلال دون ان يتعرضوا لإجحاف.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

6 حالات وفاة
 
ولفت إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي الإصابات

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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