أول صورة لنعش الفنان الراحل جورج سيدهم قبل دفنه بلحظات

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وصل منذ قليل، جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي توفي أول أمس الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.



وشيعت جنازته من كنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي، بمدينة نصر، وكان نعش جورج سيدهم أبيض اللون، مطلي بالذهب.



يشار إلى أن الجنازة حضرها عدد قليل من أقارب الراحل جورج، وبعض من نجوم الفن أبرزهم: هاني رمزي، إلهام شاهين، أشرف زكي، وذلك لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





على سياق آخر آخر ظهور فنى لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.