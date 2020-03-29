ضبط 147 قطعة سلاح و170 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأحد 29/مارس/2020 - 01:24 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 147 قطعة سلاح ناري، 170 قضية مخدرات وتنفيذ 74393 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملاته تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية، ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط عدد 147 قطعة سلاح نارى، بحوزة 127 متهم، وذلك على النحو التالى، 10 بنادق آلية، وبندقية رصاص، و22 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و108 فرد محلي، و161 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (74393) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 334 حكم جناية، و21769 حكم حبس جزئي، و3924 حكم حبس مستأنف، و37523 حكم غرامة. 

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (7) متهمين إرتكبوا 16 حادث متنوع، وفي مجال قضايا المخدرات، تم ضبط 170 قضية مخدرات، فيما أسفرت الجهود، عن ضبط 40 متهم هارب، وتم ضبط 28 متهم في مجال ممارسة أعمال البلطجة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (130) دراجة نارية مخالفة، وتم ضبط 15646 مخالفة مرورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 212 قطعة سلاح ناري، 250 قضية مخدرات وتنفيذ 89 حكم قضائي متنوع، أمس السبت.

وواصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملاته تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط عدد 212 قطعة سلاح ناري، بحوزة 186 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام، أسفرت الحملة عن تنفيذ 80007 حكم قضائي متنوع، تضمنت 345 حكم جناية، و23497 حكم حبس جزئي، و4459 حكم حبس مستأنف، و40387 حكم غرامة.

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سلاح ناري حكم قضائي بوابة الفجر الفجر الأجهزة الأمنية

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