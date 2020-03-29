وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)

الأحد 29/مارس/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
الفجر
أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، ضرورة أن يكون مستوى النظافة في الأكشاك التي تبيع المنتجات للركاب بمحطات السكة الحديد على أعلى مستوى، وأن يلتزم العاملين بها بكافة المعايير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الوزير، إنه لن يتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد هذا المرفق الحيوي الهام، متابعًا: "مستوى النظافة لأن صحة المواطن المصري في المرتبة الأولى"، جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للركاب وعلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تكدس الركاب.

وتفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على عدم التزاحم، وارتداء كافة المتعاملين مع الجمهور للكمامات والقيام بالتطهير والتعقيم المستمر لكافة أرجاء المحطة من شبابيك التذاكر مقاعد الركاب إلى الأبواب.

وتفقد الوزير كل أرصفة المحطة بدءً من رصيف 1 حتى رصيف 11، وفي حواره مع أحد الركاب على رصيف 8 أفاد المواطن، أنه كان قد قام بحجز في قطار رقم 982 من القاهرة إلى أسوان قبل عدة أيام، ولكن تشغيل القطار بسبب الحظر إلى أسيوط، فوجه الوزير قيادات السكة الحديد باستكمال القطار مسيره حتى أسوان بسبب تلك الحجوزات ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن.

وتوجه الوزير إلى قطار رقم 951 الغير مكيف المتجه من القاهرة إلى الزقازيق، حيث اطمئن على عدم تزاحم الركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وفي وقت سابق، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية، كاشفا أن حجم التداول بميناء الإسكندرية حوالي 130 ألف طن صادرات وواردات شهريًا.

وأضاف الوزير، أن هناك عجز 20 ألف طن في حركة الوارد عن العام الماضي بينما الصادرات المصرية بخير وفي تزايد، مشيرا إلى أن هناك شحنات بصل وبطاطس تم تصديرها اليوم لروسيا واليونان.

وتابع: أن حاويات المواد الغذائية سواء كان صادر أو وارد تعمل بشكل طبيعي وهناك تسهيل لدخول وخروج والحاويات.

وكانت قد حققت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2019، حيث بلغت نحو 310 مليون و537 ألف دولار، مقابل 261 مليون و953 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت 48 مليون و584 ألف دولار.
وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)
وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)
وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)
وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)
وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)
وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)
وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)
وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)
وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)
وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)

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