وزير النقل: لن نتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد (صور)

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، ضرورة أن يكون مستوى النظافة في الأكشاك التي تبيع المنتجات للركاب بمحطات السكة الحديد على أعلى مستوى، وأن يلتزم العاملين بها بكافة المعايير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وقال الوزير، إنه لن يتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد هذا المرفق الحيوي الهام، متابعًا: "مستوى النظافة لأن صحة المواطن المصري في المرتبة الأولى"، جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للركاب وعلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تكدس الركاب.





وتفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على عدم التزاحم، وارتداء كافة المتعاملين مع الجمهور للكمامات والقيام بالتطهير والتعقيم المستمر لكافة أرجاء المحطة من شبابيك التذاكر مقاعد الركاب إلى الأبواب.





وتفقد الوزير كل أرصفة المحطة بدءً من رصيف 1 حتى رصيف 11، وفي حواره مع أحد الركاب على رصيف 8 أفاد المواطن، أنه كان قد قام بحجز في قطار رقم 982 من القاهرة إلى أسوان قبل عدة أيام، ولكن تشغيل القطار بسبب الحظر إلى أسيوط، فوجه الوزير قيادات السكة الحديد باستكمال القطار مسيره حتى أسوان بسبب تلك الحجوزات ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن.





وتوجه الوزير إلى قطار رقم 951 الغير مكيف المتجه من القاهرة إلى الزقازيق، حيث اطمئن على عدم تزاحم الركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم.



