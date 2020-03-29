عاجل.. نقابة الأطباء: كيف نحصل على 19 جنيهًا ونحن على خط النار؟

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن المنظومة الطبية كلها تواجه فترة تحدي كبيرة في حربها ضد وباء كورونا، موضحًا أن الفريق الطبي على خط المواجهة في تلك الحرب، خاصة شباب الأطباء في مستشفيات العزل.





وقال: إن من هؤلاء الأطباء، من لم ير أهله منذ أسابيع طويلة، ومنهم من أصيب بعدوى، ومنهم من يرقد في العناية المركزة بسبب إصابته، ومع ذلك الكل يجتهد ولا يُقصر، ويؤدى رسالته على أكمل وجه، لأنه يشعر بمسئولية تجاه بلده وأهله رغم الظروف الصعبة التى يعمل فيها، سواء من عدم توافر وسائل الحماية الكافية وسوء المرتبات والبدلات، وهو ما كان سببًا فى هجرة الأطباء من مصر، والحقيقة أن كل ما طلبنا به كنقابة، كان للصالح العام، وليس لصالح الأطباء فقط.





وتابع خلال لقائه مع أسرة برنامج صباح النور، على قناة ctv: المفترض أن تنتبه الحكومة وصانع القرار لمطالب الأطباء، ويبادروا لتحسين أحوالهم، لأن كل طبيب لدية أهل وأسرة ومتطلبات، فلايوجد منطق مثلا في استمرار بدل عدوى 19 جنيهًا، فى ظل الحرب على الوباء.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى 161 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





40 حالة جديدة





وأشار إلى تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.





استعدادات متواصلة





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



