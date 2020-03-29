التزام مواطني قنا أمام القطاعات المصرفية والمكاتب الخدمية (صور)

تابعت الأجهزة التنفيذية، حركة المواطنين بعدد من القطاعات المصرفية والمكاتب الخدمية؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما بالأماكن التي قد تشهد تجمعات للمواطنين أمام مقراتها.





وتم رصد حركة المواطنين أمام كلا من بنك مصر والبنك الأهلي ومجمع خدمات قنا البريدية، حيث تلاحظ تواجد شرطي كبير أمام تلك المقرات لتنظيم حركة المترددين عليها.





كما كان لمبادرة "كلنا واحد" التي تنفيذها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور في عمل استراحات مزودة بمظلات وكراسٍ للمواطنين أمام العديد من المصالح الحكومية بالمحافظة.





ويأتي ذلك اتساقًا مع الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتي تكفل سلامة المواطنين.

الجدير بالذكر أن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، أكد في وقت سابق ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وطالب المحافظ، المواطنين بالحد من التجمعات مؤكدا أن أجهزة الدولة لا تألوا جهدًا في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تحافظ على صحة المواطنين من العدوى.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وسير العمل بمستشفى قنا العام، يرافقه الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتفقد "الداودي" عددا من الأقسام بالمستشفى للاطمئنان على المرضي ومتابعة سير العمل والتأكد من توافر الأمصال والأدوية وكافة المستلزمات الطبية.



كما تابع أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بمختلف أقسام المستشفى والمكاتب الإدارية والسلالم والطرقات، موجها بالاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم داخل المستشفى باستمرار حفاظا على الصحة العامة.

