التزام مواطني قنا أمام القطاعات المصرفية والمكاتب الخدمية (صور)
الأحد 29/مارس/2020 - 01:34 م
بسام عبدالحميد
تابعت الأجهزة التنفيذية، حركة المواطنين بعدد من القطاعات المصرفية والمكاتب الخدمية؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما بالأماكن التي قد تشهد تجمعات للمواطنين أمام مقراتها.
وتم رصد حركة المواطنين أمام كلا من بنك مصر والبنك الأهلي ومجمع خدمات قنا البريدية، حيث تلاحظ تواجد شرطي كبير أمام تلك المقرات لتنظيم حركة المترددين عليها.
كما كان لمبادرة "كلنا واحد" التي تنفيذها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور في عمل استراحات مزودة بمظلات وكراسٍ للمواطنين أمام العديد من المصالح الحكومية بالمحافظة.
ويأتي ذلك اتساقًا مع الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتي تكفل سلامة المواطنين.
الجدير بالذكر أن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، أكد في وقت سابق ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وطالب المحافظ، المواطنين بالحد من التجمعات مؤكدا أن أجهزة الدولة لا تألوا جهدًا في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تحافظ على صحة المواطنين من العدوى.
وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وسير العمل بمستشفى قنا العام، يرافقه الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتفقد "الداودي" عددا من الأقسام بالمستشفى للاطمئنان على المرضي ومتابعة سير العمل والتأكد من توافر الأمصال والأدوية وكافة المستلزمات الطبية.
كما تابع أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بمختلف أقسام المستشفى والمكاتب الإدارية والسلالم والطرقات، موجها بالاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم داخل المستشفى باستمرار حفاظا على الصحة العامة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
6 حالات وفاة
ولفت إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي الإصابات
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.