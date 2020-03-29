حالتان وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

الأحد 29/مارس/2020 - 01:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أصدرت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الأحد، تقريرًا أعلنت فيه عن تسجيل وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، عن آخر مستجدات تفشي كورونا في البلاد، أن كلا الضحيتين الجديدين في العقد الثامن من العمر وكان يعانيان من أمراض مزمنة، مضيفة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ بذلك عشر حالات.

 

وبحسب السلطات الصحية اللبنانية، ارتفع حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا في لبنان منذ أمس إلى 438 حالة.

 

وفرضت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حيز التنفيذ، والجيش يناشد المواطنين بالالتزام به.

 

وقد أفادت أحدث الإحصائيات، بأن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وصل قرابة 553 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 25 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 128 ألف شخص.

 

هذا وحذرت الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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