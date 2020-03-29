أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 29/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.







