أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
الأحد 29/مارس/2020 - 01:33 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 29/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا
حذر مركز السيطرة على الأمراض في أمريكا، سكان ولايات نيويورك ونيوجيرسي، وكونتيكت، من السفر والتجوال غير الضروري لمدة 14 يوما، وفقا لما أفادت به قناة "سي إن بي سي" في خبر عاجل.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض" كوفيد - 19"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.