وزيرة التخطيط: العالم لم يمر بأزمة مثل كورونا منذ 1930

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن العالم كله يشهد مرحلة من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، معتبرة أن العالم لم يشهد مثل هذه الأزمة منذ أزمة الكساد الكبير في 1930.





وأشارت "السعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن أزمة الكورونا أثرت على مختلف جوانب الحياة، موضحة أن الدولة تستهدف دعم ومساندة القطاع الصحي، حيث هناك زيادات في المخصصات الموجهة للقطاع الصحي.



وأضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة تولي أهمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره قطاع واعد، موضحة أنهم يضعون تقديرات لمعدلات النمو كل فترة حسب أولوية الدولة، لافتة إلى أن الدولة وجهت هذا العام 8 مليار جنيه للقرى مبادرة حياة كريمة.