باشكال مشعلاني تشجع جمهورها على البقاء بالمنزل

الأحد 29/مارس/2020 - 01:34 م
باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
الفجر الفني

شاركت الفنانة باسكال مشعلاني، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بمقطع فيديو من داخل منزلها ظهرت فيه بتيشرت سوداء عليها عبارة "بيروت" باللون الأحمر مع بنطال ضيق باللون نفسه وأمامها على الطاولة قالب حلوى يحمل صورتها مع عبارة خليك بالبيت.

وحرصت مشعلاني على توجيه الشكر لزوجها وابنها الوحيد بسبب عزفه لها على البيانو، وحرصت على توجيه رسالة لمتابعيها بالتزام المنزل وقدمت الشكر ايضا للكادر الطبي في مهمته الكبيرة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وعلقت على المقطع العفوي بتعليق مقتضب باللغة الانكليزية أكدت أنها لن تنسى أبداً هذا الاحتفال بميلادها والطريقة المميزة التي أضطرت بسبب الفيروس في البقاء بالمنزل

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