900 ألف قفاز و11 ألف كمامة.. ضربة موجعة لمحتكري سلع مواجهة كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة توزيع مستحضرات تجميل، بدائرة قسم شرطة البساتين، "له معلومات جنائية مسجلة" لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأيثانول الطبي، بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل الشركة على 750 لترا من مادة الإيثانول المطهر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





كما عثر أمام الشركة على السيارة ملكه "نصف نقل" مُحملة بـ3800 عبوة من مادة الإيثانول المطهر "معدة للبيع" و1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة.

وتمكنت الأجهزة أيضًا، من ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المخزن على 900000 قفاز طبي و11000 كمامة طبية و1350 عبوة هاند جيل "مطهر وغسول"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط صاحب محل ترزي، كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعاطل حال تواجدهما بالمحل ملك الأول، وقيامهما بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدمان خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المحل على المضبوطات (جوال بداخله كمية كبيرة من الكمامات المصنعة وثوب كبير الحجم أزرق اللون، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة.

وأسفرت الجهود، عن ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة عابدين، حال استقلالهم سيارة وعُثر بداخلها على 11200 كمامة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وتمكنت الأجهزة، من ضبط شخصين لحيازتهما 330 عبوة تحوي مادة الكحول الإيثيلي ومبلغ مالي، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وقيامهما بعرضها للبيع بأسعار مرتفعة بمحيط إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





