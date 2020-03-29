900 ألف قفاز و11 ألف كمامة.. ضربة موجعة لمحتكري سلع مواجهة كورونا
الأحد 29/مارس/2020 - 01:40 م
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة توزيع مستحضرات تجميل، بدائرة قسم شرطة البساتين، "له معلومات جنائية مسجلة" لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأيثانول الطبي، بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل الشركة على 750 لترا من مادة الإيثانول المطهر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
كما عثر أمام الشركة على السيارة ملكه "نصف نقل" مُحملة بـ3800 عبوة من مادة الإيثانول المطهر "معدة للبيع" و1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة.
وتمكنت الأجهزة أيضًا، من ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المخزن على 900000 قفاز طبي و11000 كمامة طبية و1350 عبوة هاند جيل "مطهر وغسول"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
كما تم ضبط صاحب محل ترزي، كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعاطل حال تواجدهما بالمحل ملك الأول، وقيامهما بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدمان خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المحل على المضبوطات (جوال بداخله كمية كبيرة من الكمامات المصنعة وثوب كبير الحجم أزرق اللون، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة.
وأسفرت الجهود، عن ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة عابدين، حال استقلالهم سيارة وعُثر بداخلها على 11200 كمامة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وتمكنت الأجهزة، من ضبط شخصين لحيازتهما 330 عبوة تحوي مادة الكحول الإيثيلي ومبلغ مالي، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وقيامهما بعرضها للبيع بأسعار مرتفعة بمحيط إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، انتهى، منذ قليل اليوم الأحد، رابع أيام حظر التجول، على أن يجرى تطبيقه في السابعة مساء اليوم.
ونفذت الجهات الأمنية، أمس السبت، قرار حظر حركة الطرق على مستوى الجمهورية من السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت وزارة الداخلية، البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.
وأهابت الوزارة، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وأنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وشمل قرار الرئيس، السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
رئيس الوزراء، قرر إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة.
ولا يسري ذلك القرار، على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.