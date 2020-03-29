مدافع الأهلي يطلب الرحيل

الأحد 29/مارس/2020 - 01:44 م
محمود وحيد
محمود وحيد
محمد الصو
حرص محمود وحيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، خلال الساعات الماضية من أجل حسم موقفه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، معرفة مصيره داخل صفوف القلعة الحمراء خاصةً بعد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ بداية الموسم الجاري.

وأكد وحيد خلال حديثه مع مدير الكرة، أنه يسعى للمشاركة بشكل أساسي، وهذا لا يتوفر بالوقت الحالي تحت إدارة فايلر، لذلك يرغب في الخروج ولو على سبيل الإعارة من أجل الحفاظ على مستواه الفني.

وغاب وحيد، عن أغلب مشاركات فريقه منذ بداية الموسم الجاري، وسط تألق التونسي علي معلول لاعب الفريق، واستحواذه على أغلب مباريات الموسم.

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