بالكمامة والجوانتي.. هاني رمزي في جنازة جورج سيدهم (صور)

الأحد 29/مارس/2020 - 01:51 م
هاني رمزي في جنازة جورج سيدهم
هاني رمزي في جنازة جورج سيدهم
ولاء عبد الناصر تصوير عبير أحمد
حرص الفنان هاني رمزي على تأدية واجب العزاء في الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي توفي أول أمس الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

وظهر هاني رمزي بالكمامة والجوانتي، وذلك لتنفيذ تعليمات وزارة الصحة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي نتج عنه وفاة عدد من المصريين.



على سياق آخر آخر ظهور فنى لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.


كما يذكر أن الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 تخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

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