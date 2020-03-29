1.28 % ارتفاع بمؤشر سوق دبي في ختام التعاملات اليوم

الأحد 29/مارس/2020 - 01:48 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
الفجر الاقتصادي


ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.28% رابحاً 23.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1832.28 نقطة، متأثراً بتحسن أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 204.3 مليون سهم محققة ما قيمته 148.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3307 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 19 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 4 أسهم.

 

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 3.25%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 2.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%.

 

 وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.90%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار، بنسبة 7.93%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.80%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 20.7 مليون ورقة بقيمة 20.4 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 5.65%.

 

 


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