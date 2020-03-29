مؤشر سوق البحرين ينهي تعاملاته بالمنطقة الحمراء

انخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.9% خاسراً 26.36 نقطة ليغلق عند مستوى 1362.41 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.3 مليون سهم بقيمة 331.8 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 68.08% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 9.84%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 18.99% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 9.84%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.43%.

كما هبط قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 15.74% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 10%.

وفى سياق متصل، وافق مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية، على تعديلات بتشكيل المجلس، حيث وافق استقالة حسين محمد عامر من منصبه كعضو مجلس إدارة، وذلك للتركيز على أعماله التجارية الخاصة، وتعيين زايد الأمين عضو مستقل تماشيا مع قانون الشركات التجارية، كما وافق على تعيين غابى الحكيم كمدير تنفيذى غير مستقل يمثل بنك البحرين الوطنى كبديل حسين الحسينى.

وفى السياق ذاته أعلن مجلس إدارة بنك البحرين الوطنى، عن تقدم خالد الرميحى باستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 10 مارس الجارى، بسبب تعارض المصالح.

كما أعلن بنك البحرين والكويت، عن تعيين عبد الرحمن على سيف رئيسا تنفيذيا للمجموعة، اعتبارا من 1 إبريل المقبل.