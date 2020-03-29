بكمامة سوداء.. دلال عبد العزيز تودع جورج سيدهم

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أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل جورج سيدهم، وذلك في كنيسة العذراء بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه، وكان من بين هؤلاء الحاضرين الفنانة دلال عبد العزيز التي التزمت بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، حيث حضرت مرتدية للكمامة السوداء، وذلك منعًا لإصابتها بفيروس كورونا، كما حضر أيضًا الفنان هاني رمزي، ونقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي.



يشار أن جورج سيدهم قد فارق دنيانا يوم الجمعة الماضية عن عمر ناهز الـ81 عامًا،وبعد معرفة خبر وفاته،عمت حالة من الحزن الشديدة في الوسط الفني، وبدأ محبيه يتقدمون في كتابة برقيات التعزية، واصفين إياه بأنه من أهم رموز الكوميديا في السينما المصرية.



ولد الفنان الراحل جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وبدأ حياته الفنية كواحد من أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الفنان الراحل الضيف أحمد والفنان سمير غانم، تميز بـبراعته في إجادة الأدوار الكوميدية، والإسكتشات المسرحية،ومن أشهر أعماله مسرحية "المتزوجون".