عاجل.. وزير التعليم يعلن مصير المناهج المحذوفة بالثانوية العامة

الأحد 29/مارس/2020 - 03:21 م
وزير التعليم
وزير التعليم
الفجر
تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن كيفية استكمال المناهج الملغية بالصف الثالث الثانوي، في أول سنة بالجامعة، لافتًا إلى وجود مفاوضات تتم مع وزارة التعليم العالي، لحسم الأمر وإعلانه للرأي العام.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تقرر استكمال هذه المناهج للطلاب في أول سنة جامعة، وذلك بما يتناسب مع مواد التخصص المطلوبة في كل كلية، وعلى سبيل المثال: "لو هناك طالب التحق بكلية الطب، فيستكمل هناك ما تم حذفه من مناهج الأحياء، وغيرها من مواد علمي علوم، أما لو طالب التحق بكلية الهندسة، فسيكون مُلزمًا باستكمال دراسة ما تم إلغاءه من مناهج الرياضيات.

في سياق آخر، توقعت مصادر، إعلان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، مساء اليوم الأحد، عن الأجزاء التي تقرر حذفها من منهج الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي الجاري 2019 2020، نظرًا لظروف تعليق الدراسة، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يلتزم الطلاب في جميع الصفوف الدراسية فقط بمذاكرة المقررات التي تمت دراستها حسب توزيع المناهج حتى يوم 15 من مارس 2020.

ويمكن معرفة الأجزاء المقررة والمحذوفة، عبر متابعة موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا، أو الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك.. اضغط هنا

كانت "الفجر"، حصلت على تفاصيل المناهج المقررة والمحذوفة، التي تم دراستها حتى 15 من مارس، للصف الثالث الثانوي، بناءً على قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ولمتابعتها، اضغط هنا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم مناهج محذوفة فيروس كورونا الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

منذ أقل من ساعة

مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 5 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قرار الانسحاب.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

طبيب نفسي يحذر المصريين من هذا الأمر لهزيمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطلب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"التعليم" تقرر تخفيف مناهج الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي 2018/2019

وزير التعليم يفجر مفاجأة عن موعد بدء الدراسة للصفوف الأولى

قبل بدء العام الدراسي.. ما هي مستجدات نظام التعليم الجديد؟

"التعليم" تنفي بدء الدراسة للصفوف الأولى في 15 سبتمبر

اليوم.. إعلان نتيجة الثانوية العامة (دور ثان) إلكترونيا.. وغدا بالمدارس

وزير التعليم لـ"الفجر": "أي كلام عن تأجيل الدراسة غير حقيقي"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

02:00 م

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية