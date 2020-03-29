عاجل.. وزير التعليم يعلن مصير المناهج المحذوفة بالثانوية العامة

تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن كيفية استكمال المناهج الملغية بالصف الثالث الثانوي، في أول سنة بالجامعة، لافتًا إلى وجود مفاوضات تتم مع وزارة التعليم العالي، لحسم الأمر وإعلانه للرأي العام.





وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تقرر استكمال هذه المناهج للطلاب في أول سنة جامعة، وذلك بما يتناسب مع مواد التخصص المطلوبة في كل كلية، وعلى سبيل المثال: "لو هناك طالب التحق بكلية الطب، فيستكمل هناك ما تم حذفه من مناهج الأحياء، وغيرها من مواد علمي علوم، أما لو طالب التحق بكلية الهندسة، فسيكون مُلزمًا باستكمال دراسة ما تم إلغاءه من مناهج الرياضيات.





في سياق آخر، توقعت مصادر، إعلان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، مساء اليوم الأحد، عن الأجزاء التي تقرر حذفها من منهج الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي الجاري 2019 2020، نظرًا لظروف تعليق الدراسة، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يلتزم الطلاب في جميع الصفوف الدراسية فقط بمذاكرة المقررات التي تمت دراستها حسب توزيع المناهج حتى يوم 15 من مارس 2020.





ويمكن معرفة الأجزاء المقررة والمحذوفة، عبر متابعة موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا ، أو الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك.. اضغط هنا



