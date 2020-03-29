بعد قرار الانسحاب.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

اتخذ النادي الأهلي قرار مفاجئ بالانسحاب من صفقة تجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولكن تراجع النادي الأحمر عن فكرة تجديد إعارة اللاعب بسبب مطالب هيدرسفيلد المادية المبالغ فيها بالاضافه إلى رغبة اللاعب في العودة إلى الدوري الإنجليزي ومواصلة رحلة الاحتراف.





وحدد النادي الأهلي طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ليكون بديل رمضان صبحي في الفريق.





وبدأ النادي الأهلي بالفعل المفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية مع طاهر محمد طاهر لضمه في الصيف القادم إلى صفوف الفريق.